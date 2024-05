Quell’abbraccio e le lacrime, il Centrale impazzito, l’emozione di Tathiana Garbin e Renzo Furlan. Gli Internazionali d’Italia incoronano le sue regine nel doppio femminile e sono azzurre: Jasmine Paolini e Sara Errani che superano la coppia Gauff-Rautliffe 6-3 3-6 10-8 con un finale emozionante. La numero 1 italiana e la veterana, tante volte campionessa Slam di doppio e qui trionfatrice per l’ultima volta nel 2012 quando faceva coppia con Roberta Vinci, regalano così una grande gioia a questa edizione partita con la brutta notizia dell’assenza di Jannik Sinner.

È incredibile essere qui con il trofeo in mano, devo dire grazie a Sara perché senza di lei sarebbe stato impossibile” è il commento a caldo di Paolini che lascia la parola a una Errani raggiante: “Non ci sto ancora credendo, questo trofeo l’ho vinto anni fa, e farcela di nuovo oggi è qualcosa che non mi sarei mai aspettata. Il mio compito è tamponare le cose che Jasmine non arriva a fare (ride). È un giorno speciale, vincere su questo campo è un sogno. Sono felice di nuovo. Ora Jasmine e io speriamo di darvi altre gioie, anche all’Olimpiade”

Coco Gauff parte a handicap col servizio: le azzurre trovano la palla break e la statunitense offre il vantaggio a Sara e Jasmine. Faticano quando c’è da consolidare il vantaggio, ma chiudono comunque al deciding point e allungano 3-1 sul turno di battuta di Errani. Sarita da fondo è una sentenza e tatticamente le nostre sono molto più attente. La neozelandese al servizio va in difficoltà e arriva un secondo break per Sara e Jasmine, sostenute da un Centrale mai così pieno per il doppio. Le azzurre hanno avuto un set point sul 5-2 ma hanno ceduto un break per poi chiudere il set subito dopo strappando di nuovo la battuta al duo Gauff-Routliffe per chiudere 6-3. La situazione cambia nel secondo parziale, con le rivali più attente e un passaggio a vuoto di Errani nel suo turno di servizio. Break di Gauff-Routliffe, le nostre finiscono sotto 2-1, ma la reazione è immediata: si torna sul 2-2 e il match prende un’altra piega. Il Centrale spinge, Paolini chiude con l’ace per il 3-2. Le azzurre non riescono a scattare avanti e finiscono di nuovo sotto 4-3 e poi sul 5-3 si salvano al deciding point. Coco e compagna non sbagliano più, sigillano il secondo set 6-4 e il match deve decidersi al super tie break.