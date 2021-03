Settore alberghiero allo stremo: non è stato chiuso dai dpcm, ma di fatto non lavora

Il settore alberghiero è allo stremo delle forze. Gli alberghi che in questo periodo hanno deciso di continuare l’attività, riescono a operare unicamente con i lavoratori che sono chiamati a spostarsi per l’Italia. Poche camere occupate durante la settimana, tutte singole, con spese quindi contenute, praticamente nessuna camera affittata durante i weekend. Personale ridotto e futuro alquanto incerto.

Nella giornata di martedì, la minoranza in consiglio comunale a Ravenna aveva proposto di lasciare agli operatori del settore la tassa di soggiorno come aiuto di fronte alle perdite. Proposta però non accolta. Eppure il settore chiede interventi da parte degli organi locali, non potendo ricevere aiuti da parte dello Stato.