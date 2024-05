Per il Comune sono legittimi gli autovelox a Faenza: continueranno ad operare

Gli autovelox installati nel territorio di Faenza vengono considerati tutti legittimi e in queste settimane hanno continuato ad operare regolarmente e così continueranno a farlo in futuro. Sono queste settimane nelle quali il tema degli autovelox è più volte entrato al centro del dibattito pubblico, dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 19 aprile scorso, che ha aperto il vaso di Pandora attorno alla complessa questione degli autovelox approvati e non omologati e dopo che, durante la discussione in Parlamento, è sparita nel nulla la norma contenuta all’interno del nuovo Codice della Strada che avrebbe dovuto sanare l’intrigo burocratico.