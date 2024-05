“Il candidato Sindaco del Centro Sinistra Mattia Missiroli mette al centro una serie di proposte per mantenere e rafforzare la comunità. Missiroli gode di una squadra forte, composta da giovani ma anche da figure di grande esperienza, sostenuto da una ampia coalizione composta da Alleanza Verdi Sinistra; lista Civica Coraggio e Innovazione; Lista Civica per Cervia con Gianni Grandu; Movimento 5 Stelle; Partito Democratico; Partito Repubblicano Cervia con Gabriele Armuzzi.

“La nostra città ha bisogno di compiere un passo nuovo – premette il Candidato Sindaco – per essere sempre più comunità, per questo dobbiamo pensare oltre agli schemi e sostenere famiglie, giovani, anziani con aiuti e politiche innovative. Dobbiamo creare una comunità giusta e solidale verso tutte e tutti, a partire dalle nostre scuole. Vogliamo investire nelle strutture scolastiche e migliorare l’offerta formativa, dando massima priorità al sostegno degli alunni con difficoltà di apprendimento. Non ci dimentichiamo però – continua Missiroli – degli ultimi e dei nostri anziani che avranno sempre più bisogno di cure ed assistenza a domicilio o nelle strutture esistenti, che dovranno essere ampliate e migliorate ancora.”

“Garantire alle giovani coppie cervesi di potersi acquistare un’abitazione è una urgenza e necessità – dichiara Missiroli- per cui è necessario prevedere abitazioni a prezzi calmierati e convenzionati destinate esclusivamente a loro. Per aiutare le famiglie che vedono sempre più erose le disponibilità a causa di una inflazione molto alta in questi anni, vogliamo inoltre confermare i buoni per i centri estivi, libri di testo, trasporto e scuole e con queste ultime dobbiamo potenziare gli insegnanti di sostegno per gli alunni con fragilità nell’apprendimento e migliorare strutturalmente gli edifici scolastici. Per il sostegno dei più fragili, vogliamo continuare nel lavoro fatto con il welfare di comunità e le esperienze innovative come cucina sorriso nonché le tante associazioni di volontariato che si impegnano in questo versante. Vogliamo inoltre introdurre una nuova figura quel è l’infermiere di comunità ed ottimizzare i servizi alla persona, migliorando ed innovando il concetto della “presa in carico”.

“Per i nostri anziani – continua Missiroli – dobbiamo ampliare la casa di riposo e mantenerla a gestione pubblica ASP, affiancata da quelle private, dobbiamo inoltre migliorare i servizi a bassa intensità assistenziale a domicilioanche utilizzando strumenti innovativi, come la telemedicina.”

“Infine, vogliamo stanziare nuove risorse – conclude il candidato – e collaborare in modo stabile e coordinato con tutte le realtà dell’associazionismo cervese, la vera ricchezza della nostra comunità.”