Non è in pericolo di vita la donna aggredita a Cava Manzona

Non è in pericolo di vita la ragazza che ha subito un agguato a colpi d’arma da fuoco nel pomeriggio di domenica lungo l’Adriatica, a cava Manzona, fra Mirabilandia e Savio. La 29enne, di origini bulgare, è stata ferita alle braccia e trasportata al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. La donna non ha comunque mai perso conoscenza. I carabinieri sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire esattamente quanto successo. La ragazza avrebbe dichiarato di conoscere il suo assalitore.