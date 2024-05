Martedì 21 maggio 2024 alle ore 18.30 si terrà presso la CNA di Ravenna, Viale Randi 90, e in videoconferenza “Transizione 5.0, un’opportunità per le imprese verso la transizione sostenibile”, un’iniziativa sulla Transizione 5.0 e sulle opportunità che porta per le imprese.

In un mondo sempre più consapevole dei suoi impatti sull’ambiente, le imprese sono chiamate a una nuova era di responsabilità e innovazione in cui adottare strategie che riducano l’impatto ambientale delle loro attività. La Transizione 5.0 offre un’opportunità senza precedenti per le imprese di innovarsi e guidare il cambiamento con un impatto positivo sul territorio in cui operano.

Il programma Transizione 5.0, infatti, prevede l’introduzione di incentivi alle imprese per i nuovi investimenti realizzati nell’ambito di progetti di innovazione e sostenibilità, soprattutto ambientale. L’autoproduzione di energia per le piccole imprese diventa, così, un tema di fondamentale importanza attorno al quale si creano numerose e importanti opportunità.

Dopo l’apertura dei lavori di Massimo Mazzavillani, Direttore generale della CNA di Ravenna, interverranno Roberto Belletti, Responsabile Politiche Energetiche e Installazione Impianti CNA Ravenna, e Simone Palazzi Rossi, Fondatore di BSI Consulting Srl, esperti in Transizione 4.0 e 5.0.

Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti.