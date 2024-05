Brisighella inaugura la stagione primaverile con ottimi dati per l’affluenza turistica. Lo confermano i numeri dei biglietti staccati presso i Musei Civici di Brisighella, quali la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio ed il Museo Ugonia, che nei week end da inizio aprile a metà maggio hanno registrato oltre 4600 ingressi, ai quali si aggiungono i biglietti, oltre 1000, staccati nella sola settimana di Pasqua.

Ottimi anche gli accessi alla Welcome Room gestita da Pro Loco che rileva un numero di visitatori stranieri in forte crescita, e l’area camper presa d’assalto. Sono infatti oltre 400 i camper che hanno sostato nell’area attrezzata nei pressi del borgo medievale tra marzo e aprile.

È così che Brisighella, uno dei Borghi più belli d’Italia, riparte a distanza di un anno dal tragico evento dell’alluvione che nel 2023 ha bloccato le strade e le attività di tutto il territorio. Una meritata ripartenza, carica di riscatto. Brisighella si presenta nella sua veste migliore ai numerosi turisti che la scelgono. Si riconferma nel 2024 una delle mete turistiche predilette della Romagna, il borgo medievale e le sue frazioni con le bellezze naturalistiche che le caratterizzano spalancano le porte all’estate con un nuovo ricco programma di eventi. Primo tra tutti, le tradizionali Feste Medioevali, organizzate dall’Associazione Feste Medievali di Brisighella, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Brisighella la Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae ed il gruppo Tamburi Medievali di Brisighella.

L’evento, in programma l’1 e il 2 giugno 2024 presso la Rocca Manfrediana e la Torre dell’Orologio, vede due giorni ed una notte di rievocazione storica della Battaglia di Pieve Tho, la stessa è raffigurata in un affresco del pittore Adriano Baldini (Brisighella, Palazzo Comunale) datato 1870 ca. e numerosi intrattenimenti e spettacoli ci ricondurranno alle origini medievali della contea.

Nel 2024 si riconfermano anche gran parte degli eventi del calendario estivo “Brisighella Sogno d’Estate”, arricchendosi di nuove affascinanti proposte culturali pronte a soddisfare anche il pubblico più esigente.

Volano di questa primavera così fiorente sono state le tradizionali Sagre di Primavera, organizzate dalla Pro Loco, che anche quest’anno hanno animato il centro storico con mercatini ed intrattenimento per tutti, offrendo la possibilità di assaggiare i prodotti tipici del territorio, la tradizionale festa del Cinghiale di Zattaglia che vista l’impraticabilità degli spazi originari per via dell’alluvione di maggio 2023, ha temporaneamente cambiato location a pochi passi dal borgo medievale registrando il sold out, ai quali si aggiunge il successo del trofeo Lorenzo Bandini, che, giunto alla 31° edizione, ha premito George Russel, giovanissimo pilota di F1 Mercedes, proprio nella splendida cornice della Rocca Manfrediana.

Per tutto il mese di maggio la Rocca Manfrediana sarà aperta festivi e prefestivi: 10:00-12:30, 14:30 -18:00; il Museo Ugonia, aperto nei festivi e prefestivi: 10:00 -12:30, 15:00 -18:00, ospiterà fino all’ 1 settembre l’esposizione “Omaggio al Guercino – Opere religiose, di Giulio Ruffini” a cura dell’Arch. Franco Bertoni. La Torre dell’Orologio è accessibile nei festivi e prefestivi: 14:30 -18:00.