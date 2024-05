Festa in via Ragazzini, una delle strade più colpite dalla doppia alluvione

Una festa in via Ragazzini per tornare ad animare il quartiere ad un anno dalle due alluvione del maggio 2023. Via Ragazzini, a Faenza, in borgo, è una delle strade che ha riportato i maggiori danni. Lentamente, i residenti stanno tornando ad abitare le case. Non tutti però. C’è chi al momento non è ancora riuscito ad iniziare i lavori di ripristino, ma c’è anche chi ha deciso di vendere la propria abitazione. Anche proprio per arginare questo fenomeno di spopolamento è stata organizzata la festa. “Tutti insieme” il titolo, per celebrare l’unità della comunità e per ringraziare i volontari. Nel corso delle ore di sabato sera si sono quindi alternati giochi per bambini, intrattenimento con la ceramica, spettacoli, i concerti di Gli Alluvionati del Liscio, Santa Balera, Saint Cecilia e Mystic Dolls.