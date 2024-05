Per attività di trasloco in un’abitazione privata, a Faenza, mercoledì 22 maggio, dalle ore 14 alle 16, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di transito nel tratto di via San Bernardo tra corso Saffi e via Sarti. Per i residenti: doppio senso di circolazione nel tratto di strada indicato.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.