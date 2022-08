Nonostante gli ultimi temporali, permane il grande bisogno di acqua

Le piogge di questi giorni non rappresentano una risposta alla crisi idrica del 2022. Il monitoraggio regionale della siccità condotto da Arpae evidenzia ancora per l’Emilia-Romagna un bilancio idrocrlimatico ben al di sotto della media, sotto il 25° percentile. Sotto la media storica anche la portata dei fiumi regionali. L’area più in sofferenza è la montagna parmense . L’Osservatorio Torricelli di Faenza, a fine luglio, aveva certificato come fossimo di fronte, a partire dal gennaio 2020, al periodo più secco degli ultimi 101 anni. All’appello, a inizio mese, mancava circa il 40% di acqua. Una situazione resa ancora più grave dalle temperature medie annuali superiori alla norma rispetto al passato.