Si è tenuto, presso la Sala Conferenze della sede di Lugo di UNITEC SpA, l’evento dal titolo “Startup Premio Rotary”. La giornata organizzata dal Rotary Distretto 2072 si è divisa in un convegno sull’imprenditoria giovanile e le opportunità di sviluppo legate ad essa dal titolo “L’innovazione è giovane” e il concorso dedicato a startup “Innovation e Startup”.

Lo scopo dell’evento è stato quello di aiutare i giovani ad acquisire un nuovo modo di affrontare l’imprenditoria. Durante il convegno hanno presenziato figure essenziali del panorama imprenditoriale romagnolo che da anni aiutano i giovani a capire come realizzare un loro progetto imprenditoriale, impostando in modo corretto il percorso che trasforma l’idea in un prototipo e poi in prodotto. Quest’ultimo, per essere proposto sul mercato, richiede un approccio ed un metodo ben precisi, dettati dall’esperienza reale e dalla conoscenza del settore.

La giornata ospitata dalla Sala Conferenze di Unitec è iniziata con i saluti istituzionali di Fiorella Sgallari in veste di Governatore Distretto 2072, Davide Ranalli (Sindaco di Lugo) e Simonetta Zalambani (Presidente del Rotary Lugo).

A seguire c’è stata l’introduzione all’evento di Angelo Benedetti, Presidente e Direttore Generale Gruppo UNITEC e Presidente della Commissione Distrettuale Giovani e Impresa. Nel suo intervento, Benedetti ha delineato l’obiettivo fondamentale dell’evento: fornire ai giovani imprenditori un nuovo approccio imprenditoriale. Ha sottolineato l’importanza di trasformare le idee in prototipi concreti e poi in prodotti commercializzabili, evidenziando che l’esperienza e la conoscenza del settore sono cruciali per guidare questo processo. Benedetti ha enfatizzato la presenza di figure esperte nel convegno, pronte ad assistere i giovani nel trasformare le loro idee imprenditoriali e a guidare loro lungo il percorso che possa trasformarle in realtà di successo.

Dalle 10.45 ha preso la parola Claudio Melchiorri, professore ordinario e delegato per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale dell’Università di Bologna, il quale ha trattato l’argomento: “La connessione tra Imprese e formazione universitaria come fattore indispensabile per guadagnare in competitività e per orientare realisticamente l’imprenditoria giovanile”. Nel suo intervento sono stati sviluppati argomenti quali: un nuovo approccio didattico alle competenze necessarie all’alta formazione tecnica; un nuovo “syllabus” per Corsi di studi che vadano in direzione delle necessità espresse dalle Aziende; interazioni pratiche tra mondo delle imprese e mondo accademiche.

Successivamente Confindustria Romagna, rappresentata dal Presidente Roberto Bozzi, ha affrontato il tema “Una nuova cultura di Network: le imprese fanno sistema”. L’illustrazione ha consentito di comprendere ai giovani come, all’interno di un network di aziende sane innovative, potranno beneficiare di forme di counselling che permetta loro una reale percezione e conoscenza delle sfide concrete che pone il mercato e come affrontarle con realismo. Infine ha parlato di come la fattibilità, la funzionalità, l’affidabilità, la rapidità e l’efficienza siano fattori necessari e determinanti.

La mattinata si è conclusa con la testimonianza del giovane imprenditore Cosimo Maria Palopoli, nominato “inventore dell’anno 2023” da European Patent Office e da World Economic Forum come “nuova rivelazione”. Palopoli ha parlato della “messa a terra” dell’idea come un elemento ineludibile per il primo passo in un ambito in cui la teoria dell’organizzazione e il planning devono cedere il passo ad una realistica valutazione di funzionalità del prodotto e della sua capacità di penetrazione in un mercato in cui le idee sono valide nella misura in cui generano un prodotto che crea fatturato.

Nel pomeriggio, nell’ambito del contest moderato dai membri del Rotaract e dal titolo “Innovation e Startup”, nove startup hanno presentato i propri “elevator pitches”. Le startup intervenute e candidate erano: Laif Srl, Cheap Fit, Human Maple Srl, KINSECT s.r.l SB, LP Tech S.r.l, MY INDUSTRIES srl, Robotizr, Sea the Change Srl, Townly.

La proclamazione dei primi 3 classificati è stata effettuata da Enrico Baldrati socio del Rotaract Club Lugo, mentre la premiazione sarà effettuata a Riccione durante la prima settimana di giugno 2024.

I primi tre classificati sono i seguenti: Marco Bassoli con Robotizr, startup di automazioni industriali alla portata di tutti grazie a un sistema visuale no-code che sostituisce i linguaggi di codice. Fornisce un’innovativa interfaccia grafica digitale fruibile da tablet a bordo macchina per gestire, monitorare e operare sul processo di produzione ((1° classificato).

Andrea Lombardo con LP Tech, società di ricerca sviluppo e produzione di ausili e ortesi per delicate situazioni sanitarie (2° classificato).

Stefano Guerrieri con Kinsect, una startup pionieristica per accelerare l’avvento delle proteine sviluppando la produzione di massa di insetti per l’alimentazione animale (3° classificato).