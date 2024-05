L’estate è alle porte e Mirabilandia è già pronta con una programmazione di eventi estivi per tutti i gusti!

Si parte sabato 22 e domenica 23 giugno con il week end Winx Fairy Days dedicato alle fatine più famose d’Italia. Due giornate fatalose in compagnia di Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna per diventare protagoniste di tante attività e vivere esperienze uniche.

Sabato 6 luglio appuntamento esclusivo con Weekend Dance per festeggiare la Notte Rosa della Riviera Romagnola. Un evento speciale del Capodanno dell’Estate firmato in esclusiva per Mirabilandia da Claudio Cecchetto che farà ballare i visitatori al ritmo delle hit più famose di sempre, con un dj set in collaborazione con il Samsara di Riccione. Grande attesa anche per i comici e imitatori Claudio Lauretta e Leonardo Fiaschi che porteranno in scena i loro migliori successi in uno spettacolo in cui il divertimento è assicurato.

Il 13 luglio tutti invitati al parco per festeggiare il 25esimo anniversario di SpongeBob, la famosissima spugna di mare. Tanto divertimento in compagnia dei personaggi di Bikini Bottom per una super festa, con super musica e super torta.

Da segnare in agenda anche il27 luglio per festeggiare tutti insieme il compleanno del Parco e soffiare sulle 32 candeline per un Mirabilandia Birthday Party by MTV accompagnati dal sound di Merk & Kremont!

Dal 10 al 15 agosto torna l’appuntamento con il Summer Horror Festival. Ben sei giorni per vivere il più esclusivo Halloween estivo con mostri che invaderanno le vie del Parco già alle prime ore dell’imbrunire.

Sabato 31 agosto è in programma la serata speciale Fluo Party by RDS in compagnia dei migliori dj della radio 100% Grandi Successi che saliranno in consolle a Mirabilandia.

Tante le risate con Giuseppe Giacobazzi previste per il 14 settembre, in una serata che promette di regalare uno spettacolo comico da non perdere.

“Sarà un’estate con tanti appuntamenti imperdibili, dice Sabrina Mangia, Direttore Sales and Marketing di Mirabilandia. La strategia di stringere accordi con partner speciali è stata molto apprezzata dal nostro pubblico e ci aspettiamo anche per questa stagione un gradimento da parte di ogni fascia d’età. La musica, le risate, le atmosfere incantate, il ballo e il divertimento andranno a braccetto nella nostra offerta con appuntamenti sempre nuovi da segnare in agenda!”.

Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e saranno anche un’occasione diversa per godere del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. Previste promozioni e tariffe speciali.