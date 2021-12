Nasce il progetto del Parco Culturale delle argille azzurre e dei calanchi faentini | VIDEO

I calanchi tra storia, arte e natura. Nasce un progetto per la valorizzazione, dal punto di vista culturale e artistico, dei calanchi delle colline faentine, i calanchi delle argille azzurre, fra Faenza, Brisighella, Riolo Terme e Castel Bolognese, oggi meta di molti escursionisti, per il bellissimo panorama, di sportivi, sovente vengono organizzate gare, e di interessi enogastronomici per i vini e altri prodotti locali. L’idea nasce nel Museo Carlo Zauli di Faenza dove sono andati in scena i primi percorsi legati ai calanchi: laboratori letterari e legati alla ceramica, video promozionali e artistici, mostre di opere d’arte, installazioni fotografiche, escursioni. Il progetto poi proseguirà fra la primavera e l’estate del 2022 con la presentazione del progetto del Parco Culturale delle argille azzurre e dei calanchi faentini e diverse attività