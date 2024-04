Dopo la spaccatura sulla Ghilana, le opposizioni: “C’è ancora una maggioranza a Faenza ?”

Forze di opposizione molto critiche nei confronti della maggioranza dopo la spaccatura consumatasi in consiglio comunale sul voto per l’urbanizzazione della Ghilana. Lo scorso martedì, il Partito Democratico ha votato contro la costruzione delle villette da parte di Coabi e La Tua Casa, seguendo sostanzialmente la linea di pensiero dell’amministrazione comunale e del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Italia Viva e Faenza Cresce invece si sono dissociate dall’alleato di maggioranza, e, analogamente all’opposizione, hanno votato affinché il progetto di edificazione continuasse. Dopo lo stallo creatosi in consiglio comunale, il progetto è poi stato bloccato dal Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina.