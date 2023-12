Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, valuta l’opportunità di rendere gratuita la sosta in centro: “Esattamente come un anno fa proponiamo come Popolo della Famiglia di rendere gratuita la sosta dei parcheggi a pagamento in centro storico.

Se l’anno scorso era una idea per allineare Faenza alle città limitrofe che propongono questa iniziativa, quella di quest’anno è un’idea che nasce dal buon senso.

La viabilità a Faenza è in tilt: causa situazioni di forza maggiore come la chiusura del Ponte delle Grazie e i lavori per la costruzione del nuovo ponte e causa installazioni della attrazioni di Natale, vedi giostra e pista del ghiaccio, sono sempre di meno i parcheggi a disposizione dei residenti dei lavoratori e di chi vuole recarsi in centro.

Fruire del centro storico è diventato per i Faentini una vera e propria impresa. Non ha alcun senso quindi fare pagare, per di più sotto le festività, un servizio che è ad oggi non a pieno regime.

Sappiamo già in partenza che le scelte di buon senso non sono contemplate molto spesso da questa amministrazione, tuttavia teniamo a fare sentire la nostra istanza anche su questo argomento.

Piccola nota poi sull’applicazione MOVS utilizzata per il pagamento on-line dei parcheggi. Come avevamo segnalato tempo fa, le nuove versioni cellulari di Android non riescono a scaricare l’applicazione Movs, con tanto di comparsa di finestre di dialogo che spiega ne motivazioni. Questo disagio è tutt’ora non risolto. Vi chiediamo allora quanto costi questo servizio al comune di Faenza e perché ancora non sia stato ripristinato dopo diverse settimane.

In un contesto in cui Faenza si vede alle prese con tante, troppe criticità, auspichiamo dunque che la sosta possa diventare gratuita in centro da qui a breve termine.

Ad essere cinici ed ironici, ci verrebbe da dire che saranno i cittadini faentini a essere pagati per vivere a Faenza!.”