“Il Popolo della Famiglia segnala la problematica di molte famiglie a reddito medio basso di trovare alloggi di edilizia popolare. Solo a Ravenna, servirebbe il doppio degli alloggi per soddisfare la richiesta.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e Consigliere comunale a Riolo Terme: “Apprendiamo con preoccupazione i dati circa l’emergenza abitativa in provincia di Ravenna. Come Popolo della Famiglia ci siamo espressi tante volte su questa tematica, richiedendo sforzi più incisivi a livello nazionale. Il famoso super bonus, tanto criticato dall’attuale classe dirigente, ma alla fine dei conti la stessa che lo ha approvato, ha privato liquidità che poteva essere messa in campo per contrastare le problematiche di tante famiglie e tanti cittadini.

Ora invece le cifre che sono messe in campo non sono sufficienti a colmare una richiesta che nella provincia di Ravenna è sempre più forte. Dal caro affitti, all’alluvione, sono in tanti ad avere difficoltà ad avere una casa, diritto fondamentale di ogni individuo.”

Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza e Segretario regionale del movimento giovanile del PDF, prosegue: “Quella abitativa è una criticità che coinvolge Ravenna come le altre province in Romagna, ad esempio quella di Rimini.” La nota prosegue: “Oltre a maggiori fondi da mettere a disposizione, si possono creare incentivi per costruttori ed imprese immobiliari per dare nuova vita ad edifici dismessi ed inutilizzati. Suggeriamo anche nuove forme di contrattazione della casa, come quella del mutuo sociale; i mutui, sempre più difficili da richiedere e da sostenere, possono essere superati da contratti tra proprietario dell’immobile ed acquirente, senza passare tramite gli istituti bancari. È un problema reale, che va monitorato e non sottostimato.”