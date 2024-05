Abbandono rifiuti: raddoppieranno le fototrappole. 300 sanzioni nel 2023

Raddoppieranno le fototrappole in dotazione al Comune di Ravenna per contrastare l’abbandono di rifiuti da parte dei cittadini. Si susseguono infatti in consiglio comunale, le segnalazioni dei consiglieri per rifiuti abbandonanti in diverse zone del territorio. L’ultima segnalazione è arrivata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, riferita a via Pacioli, vicino al parco IX Novembre, dove erano state lasciate diverse taniche di olio.

Grazie ad bando PNRR, al quale il Comune di Ravenna ha partecipato in collaborazione con Hera, l’attuale dotazione in forza all’amministrazione pubblica aumenterà. Attualmente la Polizia Locale dispone di 10 fototrappole e una telecamera ad alta definizione per monitorare il corretto conferimento dei rifiuti.