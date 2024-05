Dopo l’apertura del Forum dell’Economia Locale con la tavola rotonda del 23 aprile scorso, prosegue l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Faenza, in collaborazione con il Tavolo dell’Imprenditoria della Romagna Faentina, Unioncamere Emilia-Romagna e con il patrocinio della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

Appuntamento il 23 maggio prossimo alle 16,30 presso l’Aula 3 di Faventia Sales con le nuove sfide e opportunità dell’impresa manifatturiera.

Il manifatturiero è uno dei settori portanti dell’economia dei sei Comuni dell’Unione Faentina: 574 imprese, con alcune realtà di rilievo internazionale, 5.800 occupati e 2,1 miliardi di euro di valore aggiunto. Il dato statistico (fonte ISTAT) più rilevante è che occupati e valore aggiunto rivelano entrambe una tendenza favorevole dal 2019 al 2023, rispettivamente +0,9% e +0,7%, nonostante che alle spalle ci siano due anni di pandemia globale e uno dall’ alluvione.

L’appuntamento del prossimo 23 maggio si articolerà in tre gruppi di approfondimento: Relazioni e fare rete, Conoscenze e innovazioni, Nuovi servizi e opportunità.

Lo scopo è sviluppare conoscenza e collaborazione e, allo stesso tempo, fare emergere esigenze e proposte dei responsabili delle imprese di fronte alle grandi sfide contemporanee.

Secondo più centri di ricerca mondiale, come il Global Risk del World Economic Forum, si tratta infatti di accadimenti ad elevato impatto economico tra i quali: Rottura della globalizzazione e aumento delle tensioni internazionali, Cambiamento climatico, Intelligenza Artificiale, Capitale umano (in particolare giovani under 35) e Nuovi comportamenti sociali.

L’amministrazione comunale di Faenza consapevole di queste grandi sfide ha ritenuto perciò utile favorire un nuovo processo di ascolto e collaborazione focalizzando l’attenzione sulle persone e sulle diversità per individuare le scelte da compiere per fornire un supporto allo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio.

L’incontro con le imprese del Settore della manifattura è il primo di un ciclo che comprenderà a giugno l’Impresa ICT e dei Servizi, a settembre l’Impresa Agro-alimentare e a ottobre l’Impresa del Turismo e Commercio.

Un percorso di ricchezza conoscitiva e di innovazione ideato dall’Area Sviluppo economico e smart city dell’Unione Romagna Faentina con il supporto tecnico dei consulenti e degli analisti dello Studio Giaccardi & Associati di Ravenna.