Il 18 maggio 2024, presso la Sede ENGIM Marani a Ravenna, si è tenuto un evento straordinario dedicato a promuovere il ruolo fondamentale della formazione professionale nel valorizzare i talenti dei giovani. L’evento, intitolato “ENGIM Rewind – Qui X Engim”, ha riunito 140 ospiti, tra cui autorità locali come il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e gli assessori Moschini e Sbaraglia, aziende partner e orgogliosi ex allievi di ENGIM Emilia-Romagna, per celebrare i successi dei percorsi formativi offerti dall’istituto. Il sindaco De Pascale ha commentato: “La pluralità degli attori seduti a tavola onora l’ENGIM, una tavola così diversa nelle esperienze e nelle provenienze dimostra come ENGIM sia un grande motore di qualità ma anche di cuore”.

Il momento clou della giornata è stato senza dubbio il pranzo preparato dallo chef stellato Igles Corelli, che ha deliziato i palati di tutti i presenti con le sue creazioni culinarie. Un team selezionato di allievi del corso Operatore della ristorazione e Operatore delle lavorazioni di prodotti agroalimentari ha avuto l’onore di lavorare fianco a fianco con lo chef, imparando i segreti del mestiere e mettendo in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso formativo. Al termine del servizio, gli studenti sono stati applauditi con entusiasmo per la loro eccellente performance.

Nel pomeriggio, l’evento ha aperto le porte a numerosi visitatori interessati a scoprire i percorsi formativi offerti da ENGIM per l’anno 2024-2025. Gli allievi attuali hanno raccontato ai futuri iscritti le attività e le esperienze che caratterizzano la vita scolastica all’interno dell’istituto. Inoltre, è stato un vero piacere ascoltare le testimonianze di Nicola Longanesi e Leonardo Colavito, ex concorrenti di MasterChef 12, che hanno condiviso la loro esperienza nel talent show e il percorso che li ha portati a raggiungere il successo nel mondo della ristorazione.

L’evento “ENGIM Rewind – Qui X Engim” ha dimostrato ancora una volta l’impegno di ENGIM nel fornire ai giovani un’istruzione di qualità, basata su una solida formazione teorica e pratica, che li prepara ad affrontare con successo il mondo del lavoro. Attraverso collaborazioni con chef di fama internazionale e aziende leader nel settore, ENGIM offre ai suoi allievi opportunità uniche per sviluppare le proprie capacità e realizzare i propri sogni professionali.