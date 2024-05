Nel giardino di Persolino il concorso internazionale per nuove varietà di rose

Sabato 25 maggio la nuova edizione del concorso internazionale dedicato alla varietà di rose al roseto didattico-sperimentale “Raffaele Bazzocchi” dell’istituto Persolino-Strocchi di Faenza. Il concorso è organizzato dall’Università di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Caldesi, l’istituto Persolino-Strocchi e il Comune di Faenza e vanta l’importante patrocinio della World Federation of Rose Societies e della Società Italiana di Orticoltura. Le rose verranno valutate dal punto di vista estetico, per il profumo, ma soprattutto anche per la resistenza al clima e il livello di cura necessario alla coltivazione e quindi il livello di sostenibilità. 53 le varietà in concorso, messe a dimora lo scorso anno