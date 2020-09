Sabato 12 settembre, mentre si ultimavano gli ultimi ritocchi per l’apertura dell’anno scolastico, due genitori della classe III D del plesso Martiri di Cefalonia, Marzia Faggella e Antonio Baldi, con l’auto dell’amico Roberto Poscarini, armati di zappa e vanga, sacchi di concime e tanto entusiasmo, hanno preparato il terreno che ospiterà la prima delle iniziative di didattica outdoor che l’Istituto metterà in campo per l’anno scolastico alle porte. Si tratta della creazione di un’aiuola di fiori spontanei in collaborazione con l’associazione Brisighella Bene Comune.

Seguiranno incontri formativi con esponenti dell’associazione brisighellese, sul riconoscimento e valorizzazione dei fiori spontanei, sui ritmi delle stagione sull’importanza della tutela dei beni comuni, tutto rigorosamente all’aria aperta. I rapporti fra scuola e associazione verranno mantenuti dall’insegnante Melissa Zaccaria, promotrice e coordinatrice del progetto.

Gli alunni della scuola saranno coinvolti in varie fasi: nella semina, nell’accudimento e nell’osservazione dello spettacolo che la natura offrirà al loro sguardo attento. Molteplici sono gli scopi dell’attività: creare condizioni per stimolare l’apprendimento esperienziale all’aria aperta, favorire la riscoperta dei colori e dei profumi dei fiori spontanei, stimolare l’osservazione e la curiosità verso i vari insetti che abiteranno l’aiuola.

Particolarmente sentita dalla Dirigente scolastica, Marisa Tronconi, la presenza del genitore Antonio Baldi, nipote di Antonio Baldi, uno dei martiri di Cefalonia, scomparso in giovanissima età, nell’assurdità del secondo conflitto mondiale, in memoria dei quali la scuola è intitolata. Il sottoufficiale Antonio, nato da Angelo nel 1912, era capo cannoniere della Marina Militare e nel 1955 è stata consegnata al figlio Eolo la Croce al Merito di Guerra alla memoria, mentre nel 1993 lo stesso figlio ha ricevuto l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore per gli orfani di guerra. Tante storie si riallacciano attorno ad un’aiuola, zappettata dai genitori per un felice ritorno a scuola. Nel contempo anche l’ufficio Giardini del Comune di Faenza, sta progettando diverse modalità di allestimento del giardino per valorizzare la didattica all’aperto.