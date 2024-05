Ci saranno anche i ragazzi dell’associazione ravennate Spazio104Insieme O.d.V., alla serata iniziale della manifestazione del Contesa Estense città di Lugo, in programma domani sera, sabato 11 maggio.

I ragazzi dell’associazione saranno di supporto al servizio di sala presso l’Osteria dei Mercanti, appositamente allestita dal Rione Madonna delle Stuoie in perfetto stile medievale sotto il loggiato del Pavaglione.

Spazio104 Insieme, nata a Ravenna nel 2020 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi/e con disabilità, si prefigge l’obbiettivo di cercare o creare opportunità di lavoro, percorsi formativi e momenti di attività di socializzazione con lo scopo di far acquisire ai ragazzi maggiori autonomie. Il lavoro che viene portato avanti ha come punto di forza quello di far leva

sul Gruppo e la sua coesione per far aumentare in ogni singolo ragazzo più sicurezza. La maggior parte dei nostri ragazzi proveniva da una esperienza di diversi anni di lavoro di ristorazione presso una locanda, che si è interrotta nel periodo della pandemia per varie cause (non certo imputabili ai ragazzi): motivo per cui alcuni genitori e il loro educatore hanno voluto fortemente mantenere intatta l’esperienza maturata, fondando una nuova Associazione e dando vita ad un nuovo percorso con esperienze legate alla ristorazione, a catering, a eventi e serate organizzati da ristoratori nel nostro territorio e varie attività laboratoriali .

“Per noi questa di Lugo è una nuova avventura – sottolinea Maura Masotti, presidente di Spazio104 Insieme -. Affiancheremo nuovi e vecchi amici, tra cui Marco Bulzacca, titolare della Macelleria Valenti e nostro socio sin da quando ci siamo costituiti, cercando di essere all’altezza del compito che ci verrà affidato, ma sopratutto di creare un bel momento di integrazione, e di opportunità reciproche. Da una parte faremo del nostro meglio per entrare nello spirito di questa importante manifestazione che richiama i banchetti rinascimentali, dall’altra avremo la possibilità di farci conoscere e apprezzare: ma come sempre siamo certi che la nostra presenza sarà un motivo di vivere una esperienza e una serata “diversa” in tutti i sensi anche da parte dei commensali.