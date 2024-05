Gli imprenditori agricoli under 30 di Coldiretti Giovani Impresa Emilia-Romagna, il movimento giovanile dell’Organizzazione agricola, in tour con il CER alla scoperta della salvaguardia della risorsa acqua, ma anche di nuove tecniche irrigue applicate al risparmio idrico. Sabato scorso, nell’ambito del progetto “Tour in bonifica con il CER”, promosso dal Canale Emiliano Romagnolo in collaborazione con ANBI, Coldiretti Giovani Impresa ER, Acqua Campus, Cestha e Romagna Acque, una delegazione di giovani imprenditori agricoli provenienti da tutta la regione ha preso parte ad una visita guidata dedicata ad opere ed interventi fondamentali della rete della bonifica del territorio ravennate. Accompagnati dai tecnici del CER e dal Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini, i giovani hanno potuto vedere e conoscere da vicino prima l’impianto Savio di Mensa Matellica, poi il potabilizzatore Impianto Standiana Nip2 e, per finire, la Traversa Volta Scirocco e l’Oasi Acqua Campus Natura di Mandriole.

Obiettivo dell’esperienza formativa la conoscenza diretta del sistema della bonifica, del suo funzionamento e delle ricadute positive in termini di salvaguardia della risorsa acqua e dell’ambiente assicurate da questi impianti. La visita fa parte del più ampio progetto di formazione continua che Coldiretti Giovani Impresa Emilia-Romagna ha avviato da diversi anni con l’obiettivo di professionalizzare i giovani imprenditori agricoli attraverso esperienze multidisciplinari in grado di trasferire innovazione e nuove nozioni alle imprese che operano in agricoltura, con specifici focus, ovviamente, sul tema delle tecniche irrigue, del risparmio idrico e sulle tecnologie d’eccellenza per la distribuzione aziendale e consortile delle acque, temi resi sempre più importanti e attuali alla luce degli effetti innescati dal cambiamento climatico.