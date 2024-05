Il cibo giusto e contadino degli agricoltori di Campagna Amica-Coldiretti torna nel cuore di Faenza. Da domani, martedì 21 maggio e per tutti i martedì d’estate sino al 24 settembre, cittadini e turisti troveranno in Piazza della Libertà, davanti al Duomo e alla fontana, il Mercato esclusivo di Campagna Amica, appuntamento che dà il via alle iniziative estive di promozione del centro storico manfredo promosse da Faenza C’entro, iniziative che proseguiranno per tutta l’estate, culminando negli appuntamenti dei Martedì D’Estate di luglio e agosto.

Il Mercato di Campagna Amica, da sempre molto apprezzato e frequentato da tanti cittadini-consumatori e visitatori, si tiene tutti i martedì d’estate, fino a settembre, nell’area antistante la fontana monumentale di piazza della Libertà (dalle 17.30 alle 23).

Al Mercato partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio con le loro eccellenze contadine sostenibili e ad origine garantita.

L’iniziativa, vera e propria anteprima degli eventi dei Martedì d’Estate che, come detto, entreranno nel vivo nel mese di luglio, è resa possibile grazie al Consorzio Faenza C’entro con il sostegnodel Comune di Faenza.