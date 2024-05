Nonostante la pioggia, è riuscita comunque a svolgersi la Maratona Letteraria Musicale e Teatrale a un anno dall’alluvione., realizzata dal MEI, in collaborazione con il Coordinamento Scrittori ed Editori Faentini, la Compagnia Teatrale Solaroli, gli Alluvionati del Liscio, Paola Saluzzi, Stefano Corradino e tanti altri.

Gli organizzatori esprimono profonda soddisfazione: “È stata una bellissima giornata di letture, musiche, teatro, video e tanto altro, di riflessione e solidarietà per la ripartenza. Fiducia è la parola che ha legato tutti gli interventi, tutti profondi e intensi, che hanno riempito la Loggia della Bcc di Faenza, con oltre 15 interventi letterari e una decina di interventi musicali e teatrali e video”.

La maratona proseguirà con la realizzazione di un murales in occasione del prossimo MEI, in programma dal 4 al 6 ottobre. L’opera sarà intitolata “Io non dimentico”.

“Grazie a tutti e a tutte, è stata un’altra tappa importante insieme al Coordinamento degli Scrittori ed Editori Faentini, alla Compagnia Teatrale Solaroli, a Tempo al Libro, al Museo Tramonti , a Casa della Musica e al Mulino Scodellino e tanti altri partner insieme a tanti altri amici e amiche come gli artisti e band musicali come Alvio Focaccia, Natascia e Daniela Peroni, Isabella Del Fagio, Claudio Toschi, AGA, Luti Chroma, Michele Fontana, Canterini Romagnoli, Cantastorie di Romagna e Martino Chieffo e agli scrittori Fabio Mongardi, Mirka Tabanelli, Monica Naldoni, Rosanna Pasi, Antonia D’Angelo Vento, Riccardo Falcetta, Giovanni Battista Guidi, Chiara Guardigli, Claudia Cincotti, Giuseppe Toschi, Antonella Fenati, Marco Boldrin e tanti altri coordinati da Giordano Sangiorgi e Michele Gaudenzi”.