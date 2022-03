Giovedì 10 marzo torna l’appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, nella sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi).

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la nona puntata della serie “Usciamo a Riveder le Stelle”.

Dalle 20 sarà in collegamento da Leiden 𝗡𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼̀ 𝗩𝗲𝗿𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶, astrofisico e divulgatore, noto come 𝗡𝗶𝗰𝗸 𝗧𝗿𝗮𝗴𝘂𝗹𝗮 su YouTube e sui social. Sta svolgendo un dottorato di ricerca all’Università di Leiden nei Paesi Bassi, in cui studia le onde gravitazionali e le fusioni tra buchi neri, di cui parlerà in questo incontro.

Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 20 sul canale del Gruppo Atrofili.

A seguire, dalle 21, condizioni meteo permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi a disposizione dell’associazione.

La capienza è limitata, e per partecipare dal vivo è necessaria la prenotazione attraverso la pagina Facebook del Gruppo Astrofili Faenza oppure attraverso i contatti telefonici dell’associazione.

Nel rispetto delle norme vigenti, sarà richiesto il green pass rafforzato (conseguito con la vaccinazione o la guarigione) in corso di validità, e sarà obbligatorio indossare la mascherina.

𝗟𝗲 𝗢𝗻𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶: 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹‘𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼

Dopo circa sei anni dalla prima misura diretta di un Onda Gravitazionale, questi messaggeri cosmici non hanno ancora finito di stupire ed entusiasmare, anzi, probabilmente hanno solo cominciato.

Tra le scoperte fatte grazie ai tre interferometri di LIGO e Virgo e la loro precisione al limite dell’incredibile, ci sono buchi neri di origine stellare molto più massivi di quanto ci si aspettasse.

Da dove vengono? Come si sono formati? In quali tipi di galassie si trovano? Queste sono solo alcune delle domande che ancora attendono una risposta.