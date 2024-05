“Insieme per ripartire” è l’evento organizzato al ristorante Le spighe – Non solo piadine per domenica 12 maggio, a partire dalle 18. L’attività di Alfonsine è stata il simbolo della devastazione prodotta dalla tromba d’aria che si è abbattuta lo scorso anno sul ravennate e sulla Bassa Romagna. Il ristorante è stato gravemente danneggiato, la casa adiacente, dove viveva il titolare, è andata per gran parte distrutta.

Ora, grazie al sostegno di molti e ad una raccolta fondi, sono in corso dei lavori per ripristinare l’agibilità dell’abitazione. Il ristorante, invece, fortunatamente, già da tempo ha riaperto i battenti e domenica 12 maggio quindi ospiterà un nuovo evento.

“È un evento che nasce da un’idea meravigliosa di 5 persone. Unire musica, cucina e parole in libertà per emozionare, riflettere, divertirci e insieme risollevarci”.

Sarà una serata fra musica, ristorazione e parole in libertà, con la partecipazione di Fabio Pagani, il concerto di Favole e Veleno e la presentazione di due libri da parte di due scrittori di Alfonsine: Damiano Leoni presenterà “La donna di porpora”, Marcello Monti “La ragazza di via Idro”.