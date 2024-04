Comincia domani, lunedì 29 aprile, alle 20, al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno la seconda fase di qualificazione alla final eight della Junior League per l’Under 19 della Consar. In questo girone a tre, si è già disputata la prima partita in Puglia dove la BCC Tecbus Castellana Grotte ha sconfitto per 3-2 la Kemas Lamipel. “E questo dà l’idea di quanto sia difficile il girone che affrontiamo – mette in guardia il coach della Consar Francesco Mollo – perché Santa Croce, neocampione regionale Under 19, la considero tra le favorite. Squadra tosta, che schiera alcuni ragazzi della prima squadra tra cui Pardo Mati, atleta della nazionale, e il centrale Russo, anche lui nel giro della nazionale. Sarà importante domani uscire con una vittoria per poi giocarsi la qualificazione in casa l’8 maggio contro Castellana Grotte”.

Per questa sfida coach Mollo può contare su tutti i giocatori in età (2004, 2005 e 2006) della prima squadra, ad eccezione di Bovolenta, impegnato nella preparazione con la nazionale di De Giorgi, e su due atleti che rientrano dal prestito come il centrale Lorenzo Tomassini, reduce dall’esperienza in A3 con Garlasco, e lo schiacciatore Giovanni Pascucci, che ha militato nel Marcianise in A3. “L’assenza di Bovolenta pesa sicuramente – ammette Mollo – ma la presenza di Tomassini e Pascucci ci offre diverse soluzioni tecniche e tattiche. Non ci nascondiamo che il nostro obiettivo è provare a vincere la Junior League ma intanto è opportuno concentrarsi sul passaggio di questo turno: abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. Poi, se sarà finale, ci penseremo al momento opportuno”.