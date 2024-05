La pizzeria e hamburgheria Civico 25 di Castel Bolognese, della famiglia Iannella, dopo essere stata riconosciuta quale migliore attività di settore della Provincia di Ravenna dalla piattaforma di recensione Trip Advisor, aver ricevuto l’Arcimboldo d’oro, riconoscimento attribuito a livello mondiale, ed essersi piazzato in ottima posizione, all’11° posto nella Categoria Pizza classica, ai Campionati mondiali di pizza a Rimini ‘Pizza senza frontiere’, e ottenuto un ottimo piazzamento al Campionato Mondiale svoltosi a Parma, al quale hanno partecipato chef pizzaioli da tutto il pianeta, nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio, ha ricevuto l’attestato di Eccellenza Italiana con marchio anticontraffazione n.24904 da parte della Confederazione delle Piccole e Medie imprese, PMI Made in Italy, Marchio ufficialmente registrato in Italia e all’estero dal Ministero delle imprese e del Made in Italy – Ufficio brevetti e Marchi. L’attività artigianale, che si trova lungo i suggestivi portici di Castel Bolognese, ha ricevuto l’attestato “per l’impegno quotidiano dell’uso di prodotti a km zero e di grande qualità”.

“Ogni prodotto usato sulle nostre pizze e panini -spiega Eugenio Iannella, titolare dell’attività che ha iniziato nel difficilissimo periodo del Covid e successivamente rimasta coinvolta dai fatti alluvionali di maggio 2023- è il simbolo di un’imprenditoria romagnola sana; siamo orgogliosi che un’importante realtà come PMI abbia deciso di attribuire il riconoscimento di ‘Eccellenza italiana’ che lavora con passione per un futuro più sano, responsabile e autenticamente Made in Italy. Siamo orgogliosi di condividere l’attestato ricevuto PMI Made in Italy che lavora per proteggere e diffondere i marchi e la qualità dei prodotti italiani. Le referenze positive della nostra attività hanno portato a questo importante ente a conferirci questo certificato di eccellenza e l’iscrizione al loro registro”.