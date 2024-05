Promuovere l’adozione di sani stili di vita è sempre di più parte degli obiettivi del Servizio sanitario. Per supportare le persone al cambiamento di comportamenti pericolosi per la salute e incentivare la diffusione di stili di vita salutari in Ausl Romagna il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dipartimenti Cure Primarie, i Distretti e alcuni servizi specialistici, garantisce un’offerta diffusa di opportunità nelle Case della Comunità sull’intero territorio romagnolo.

Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, favoriscono l’interazione di gruppo e sono caratterizzati da una forte connotazione esperienziale. La partecipazione è gratuita.

Di seguito il calendario delle iniziative del mese di maggio

QUI RAVENNA

Corso di formazione per walking leader

Un corso teorico-pratico per diventare conduttore di un gruppo di cammino per la salute

Faenza, 11 maggio, dalle 9.30 alle 12, pps-ama SANO Medical Fitness Shopping Center “La Filanda” Faenza (Ra)

Laboratori di cucina salutare

Un laboratorio dove sarà possibile mettere in pratica alcuni consigli per cucinare in modo salutare. L’incontro è particolarmente dedicato a persone affette da patologie croniche. Sarà condotto da un Dietista del Dipartimento di Sanità Pubblica e da un cuoco esperto Cervia, 20 maggio, dalle 18.30 alle 20.30, presso Cervia Social Food via Levico 11

Un passo alla volta

Riscoprire insieme l’importanza del movimento. L’incontro sarà tenuto dai Tecnici dell’Attività Motoria del Dipartimento di Sanità Pubblica

Marina di Ravenna, 16 maggio, dalle 15 alle 17, Sala del consiglio al 1 piano della Casa della Comunità

Il carrello della Salute

Imparare insieme a fare la spesa, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà tenuto da Dietisti e Assistenti Sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica

– Massa Lombarda, 22 maggio dalle 15 alle 17, presso la Casa della Comunità Viale Resistenza 7

– Faenza, 14 maggio dalle 15 alle 17 presso la Sala della Comunità, Sala d’attesa

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.ra@auslromagna.it , oppure telefonare al tel.3346705941

QUI CESENA

muoviAMOci a Mercato Saraceno

Alla scoperta delle opportunità offerte ai cittadini per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente, esplorando i percorsi urbani nel comune di Mercato Saraceno.

Giovedì 23 maggio dalle 15.00 alle 17.00 presso Sala Auser via S. Pertini 3.

Il Carello della Salute

Imparare insieme alla Dietista a fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare.

Mercato Saraceno sabato 18 maggio, dalle 9.30 alle 11.30, Biblioteca Veggiani, Piazzetta del Savio 4

Un Passo alla volta

Scoprire insieme attività semplici e divertenti permuoversi e mantenersi in salute. Svolgere attività fisica con regolarità significa fare una scelta a favore del proprio benessere.

Savignano sul Rubicone, 15 maggio, ore 14-16 sede di Via Fratelli Bandiera 15

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.ce@auslromagna.it , oppure telefonare al 338 1046285

QUI FORLì

Il Carello della Salute

Imparare insieme alla Dietista a fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà condotto da Dietisti, Assistenti Sanitari e Infermieri del Dipartimento di Sanità Pubblica

Predappio sabato 25 maggio.

Un passo alla volta

Scoprire insieme attività semplici e divertenti permuoversi e mantenersi in salute. Svolgere attività fisica con regolarità significa fare una scelta a favore del proprio benessere.

Forlimpopoli, 20 maggio dalle ore 9 alle 11, Via Duca d’Aosta 33, Casa della Comunità – Sala Polivalente (2° piano)

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.fo@auslromagna.it , oppure telefonare al 3311371209

QUI RIMINI

Il Carrello della Salute

Imparare insieme alla Dietista a fare la spesa riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. L’incontro sarà condotto da Dietisti, Assistenti Sanitari e Infermieri del Dipartimento di Sanità Pubblica

Martedì 28 maggio 2024 dalle 15.00 alle 17.00, Associazione Giovannini Vici Via Umbria, 23 47841 Cattolica

Corso di formazione per walking leader

Un corso-teorico pratico per diventare conduttore di un gruppo di cammino per la salute

Corso in aula: 22 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, Sala della Fondazione Verdeblu, Via Alfredo Panzini 80, Bellaria Igea Marina

Camminata: 29 maggio dalle 14.30 alle 15.30 partenza e arrivo Sala della Fondazione Verdeblu, Via Alfredo Panzini 80, Bellaria Igea Marina

Educhef, Laboratori di cucina salutare

Momenti esperienziali ed educativi per apprendere suggerimenti pratici da utilizzare in cucina per sane abitudini alimentari e per la promozione di sani stili di vita

16 Maggio 2024 dalle 15:00 alle 18:00 Fondazione Valmarecchia Via Statale Marecchia 38, Villa Verucchio