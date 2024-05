La gara europea che si svolgerà a NOGARO in Francia dal prossimo 19 al 24 Maggio premierà i veicoli di basso consumo.

Il team italiano di Faenza è iscritto in due categorie: “prototipi” a propulsione elettrica con il veicolo FABI in grado di percorrere 412 Km per Kwh eletttrico e “urban concept” a propulsione endotermica con il veicolo Nova che nel 2022 ad Assen in Olanda si qualificò terzo con 239 km con un litro di carburante.

Martedi 7 maggio le ultime prove si sono svolte sul circuito di Modena con il nuovo team formato da 21 studenti che ricoprono i vari ruoli di piloti, cronometristi, meccanici ed elettronici.

Dopo i noti eventi Covid e Alluvione che hanno colpito duramente l’attività del team, oltre ai lavori di consolidamento sismico dei laboratori della scuola che hanno impedito la frequenza necessaria per svolgere le attività pratiche, la tenacia e la resistenza di questi ragazzi non hanno impedito di creare un gruppo compatto e fortemente motivato a riprendere un progetto che da anni identifica l’Istituto Bucci di Faenza nel prestigio e nei risultati di oltre 25 anni di partecipazione a queste gare di basso consumo.

Notevole è stato l’impegno a ricostruire l’organizzazione e la programmazione di questa partecipazione 2024 da parte di nuovi insegnanti: Vincenzo Mallamaci, Gianmarco Notarianni e Duccio Vassura che hanno preso il testimone dei precedenti coordinatori.

Non meno importante il supporto di tanti sponsor tecnici e finanziari che hanno contribuito a sostenere il progetto della scuola creando l’opportunità per stimolare la passione degli studenti, in particolare Tema Sinergie SpA, MMB software, Moreno Renting e CFF Servizi Trasporti Ambiente e Servizi.

Il team 2024 è composto dai seguenti studenti:

Novelli Vittorio, Mazzoni Giorgia, Casadio Leonardo, Mazzoni Viola, Avanzi Anna, Montuschi Gianmarco, Foschini Gioele, Tanesini Lorenzo, Babini Davide, Meci Enea, Zenzani Elia, Rossi Mattia, Rontini Mirco, Frassineti Andrea, Laghi Flavia, Spinelli Francesco, Donati Alessandro, Sansavini Matteo, Zangari Francesco, Tampieri Luca, Russo Corrado