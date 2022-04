Nella mattinata dell’1 aprile, alla Scuola Bendandi, è avvenuta la premiazione dei ponti di spaghetti costruiti nel laboratorio di Tecnologia tenuto dalla Prof.ssa Silvia Dal Prato per le classi 3^C e 3^B della scuola secondaria di primo grado.

Le opere realizzate sono state esposte in una mostra, all’interno dei locali scolastici, inaugurata alla presenza del Sindaco di Faenza, Massimo Isola, che aveva avuto parole di elogio per quanto fatto dagli studenti, non solo per l’impegno ideativo e progettuale, ma per la bellissima metafora che rappresentano: “…I ponti nascono per unire ciò che la natura ha diviso o spazi geografici che non stanno assieme, per tenere insieme persone che stanno in sponde diverse”.

Alla premiazione erano presenti l’Assessora Martina Laghi, la Dirigente scolastica, Marisa Tronconi e la Vicaria., Maria Teresa Grilli.

Gli studenti hanno raccontato la storia di questo intenso percorso attraverso un video di qualche minuto per ognuno dei ponti realizzati. Hanno raccontato non solo il lavoro svolto, ma anche le emozioni che hanno accompagnato questo impegno: dall’ansia, all’attesa e alla gioia delle premiazioni.

Sono stati premiati, con medaglie con il logo disegnato dalla prof.ssa Dal Prato anche i 5 studenti che costituivano “l’equipe mostra”: Maria Giulia Cirina, Monia Merendi, Anna Ricci, Anna Laghi, Gianluigi Rossi.

Perché, come diceva Michael Jordan, il celebre giocatore di basket: “Con il talento si vincono le partite, ma con l’intelligenza e il lavoro di squadra si vince il campionato”.

È stato poi premiato il ponte più resistente per ogni classe: Denise Quintiero e Babini Sabrina di 3^B e Bogdan Afanasiev di 3^C.

La grande attesa del vincitore del voto del pubblico ha unito i ragazzi e ha visto la premiazione del Ponte Hengibrù di Marcos De Tomasi, 3^C , giudicato il ponte più bello grazie ai suoi 127 voti ottenuti di De Tomasi Marcos 3^C.

Il voto del pubblico ha inoltre assegnato il secondo premio ad Anna Laghi e Gianluigi Rossi 3^C e il terzo premio a Filippo Amadei 3^C

La premiazione della prima edizione di “San Rocco – Spaghetti Bridge” si è conclusa con una grande coppa che è stata consegnata dall’Assessora Laghi al ponte Excalibur, che è riuscito a resistere fino a 47,3 kg. Autore del ponte è Bogdan Afanasiev, ragazzo ucraino in Italia dal settembre scorso.