Scomparso a soli 59 anni il dottor Giovanni Antonio Coan, medico di medicina generale in servizio alla Casa della Salute di Castel Bolognese e a Riolo Terme. Coan aveva contratto nei giorni scorsi il coronavirus. Il sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, ha espresso pubblicamente le condoglianze alla famiglia: Una spiacevole notizia che trasmette grande tristezza nella comunità riolese”.

In tanti in queste ore stanno facendo recapitare il loro messaggio di cordoglio alla famiglia: “Lo vogliamo ricordare, con riconoscenza, a tutti i solarolesi per come lo abbiamo conosciuto noi in questo breve lasso di tempo in cui ha fornito la Sua preziosa opera al servizio della nostra Comunità: un bravo e scrupoloso medico, paziente e sempre disponibile, dotato inoltre di quelle non comuni doti umane, tanto apprezzate dai Suoi assistiti, che ne hanno sempre contraddistinto il proprio operato” questo il messaggio inviato dalla lista civica Solarolo per tutti.

Il funerale del dottor Giovanni Coan si svolgerà lunedì 4 aprile alle 15.30 con partenza dall’obitorio di Castel Bolognese per la chiesa Aricpretale di San Petronio. Dopo le esequie, la salma sarà accompagnata all’area crematoria di Faenza.