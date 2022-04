Per lavori di ristrutturazione di un immobile, dalle 14 alle 18 di martedì 5 e mercoledì 6 aprile (e comunque fino al termine dei lavori), con una ordinanza è disposta la chiusura di corso Mazzini all’altezza del civico 30, all’incrocio con via Pistocchi, con divieto di transito per i veicoli da piazza del Popolo a via Pistocchi, eccetto per i velocipedi e i pedoni. È consentito il transito ai residenti, ai mezzi con destinazione interne e ai mezzi di soccorso e di emergenza fino al cantiere.