La Polizia di Stato in osservanza ai servizi disposti dal Questore Lucio Pennella ha intensificato durante la settimana i controlli preventivi sia in centro città che nelle località rivierasche ancora oggi affollate di turisti.

In particolare, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna, le Volanti hanno setacciato la zona dei giardini Speyer e stazione ferroviaria ove sono state identificate 350 persone e controllati n. 73 veicoli.

L’Ufficio Immigrazione è stato interessato per le verifiche dei presupposti di permanenza sul territorio nazionale, emanando 4 provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri non aventi titolo.

Inoltre, il personale della Polizia di Stato è prontamente intervenuto presso uno stabilimento balneare, su richiesta di due ragazze, identificando e denunciando all’Autorità Giudiziaria un uomo che molestava le stesse con atteggiamenti inopportuni e riprendendole con il proprio cellulare. Allo stesso, in evidente stato di ubriachezza, è stata contestata anche la relativa violazione amministrativa e, in ragione della sua pericolosità il Questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Ravenna.

Ancora, nella mattinata di venerdì è stata arrestata una 38enne con vari precedenti per reati contro il patrimonio che è stata fermata su richiesta dei titolari di un supermercato, dopo aver tentato di asportare varia merce, in specie le testine di ricambio degli spazzolini elettrici, per un valore di circa 250 euro, mentre nello stesso pomeriggio è stato controllato e deferito all’autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, un uomo che, a bordo di una bicicletta si aggirava con fare sospetto tra le numerose altre biciclette in sosta in questa piazza Anita Garibaldi, procedendo al sequestro di ben 15 attrezzi da scasso custoditi in una borsa di tela.