“Il Movimento 5 stelle esprime tutta la sua forza quando crea “rete”, difatti dopo l’approvazione a Ravenna della mozione per il Salario Minimo Comunale, che il Capogruppo Consigliere Giancarlo Schiano ha depositato e fatto approvare, la voce si è sparsa sui social ed ha raggiunto Assemini, provincia di Cagliari.

Il Movimento 5 stelle, attraverso il Capogruppo consigliere Comunale Sandro Sanna dalla Sardegna, presenterà la mozione anche ad Assemini con la speranza che il Salario Minimo Comunale possa essere approvato anche lì; i traguardi raggiunti sui territori affondano le radici nei valori del Movimento 5 stelle e sono fortemente identitari, per questa ragione diventano virali.

Lo scopo è raggiungere tutti i territori e tutte le città, per garantire ai cittadini ciò che oggi il governo meloniano non vuole approvare nonostante le centinaia di migliaia di firme raccolte che hanno chiesto a gran voce questa misura di dignità e tutela del lavoro.

A Ravenna la maggioranza di cui fa parte il Movimento 5 stelle è una compagine progressista che ha portato floridi risultati politici per i cittadini pur mantenendo le proprie distinte identità e valori che, nel momento di unione per l’interesse comune, hanno saputo far fronte alle necessità della comunità e hanno creato importanti progetti: dalle comunità energetiche, alle CESAA (Condomini Eco Energetici per Anziani Autosufficienti) al Salario Minimo Coumunale e molto altro.

“Il solco che il presidente Giuseppe Conte ha tracciato sul nostro territorio è la via nella quale poter proseguire anche se non sempre è semplice, per questo continueremo a batterci per ottenere risultati concreti per tutti i cittadini senza discostarci dai nostri valori” conclude così il pentastellato di Ravenna Giancarlo Schiano.”