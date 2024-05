Operativi da oltre trent’anni nel sostegno di bambini in difficoltà con progetti nazionali ed internazionali, i Rumours nell’ultimo decennio stanno devolvendo i proventi raccolti attraverso le loro attività e i loro show prettamente a progetti locali e situazioni di vulnerabilità del territorio cervese. Le donazioni ricevute grazie all’ultima iniziativa, Sindacando, sono andate a supporto di una giovane famiglia di Cervia messa a dura prova dalla malattia che ha colpito il loro bambino. «Si dice che “Dio da prove alla gente insieme alla forza per affrontarle”, fatto sta che noi siamo ammirati, commossi e felici perché parlare con questi due genitori è stato illuminante», dichiarano i Rumours, «abbiamo constatato la loro tenacia, la resilienza e il coraggio nell’affrontare la prova più impegnativa per un genitore. Ascoltando i loro racconti privi di lamentela, colmi solo di impegno e speranza ci ha portato a chiederci: quando si aiuta qualcuno, si è più aiutanti o aiutati?».

Prosegue anche l’aiuto concreto ad Auxilia-Onlus, con la quale il gruppo è in rete da diversi anni, associazione cui vanno i proventi del consueto, ormai attesissimo spettacolo comico Rumours Show. Durante questa esibizione, che ha cadenza annuale, i ragazzi, tutti volontari, si cimentano in sketch divertenti, esibizioni musicali e ogni volta camei inaspettati di personaggi cervesi, allo scopo di trascorrere insieme un paio d’ore di allegria e divertimento, proprio a rappresentare lo slogan dell’associazione: “Per fare del nostro divertimento qualcosa di buono”.

Auxilia-Onlus porta avanti svariati progetti sociali sul nostro territorio, a supporto di famiglie in difficoltà, fra cui centri estivi e l’ormai collaudato e di successo “DopoScuola”, che accoglie molte decine di bambini e ragazzi ogni giorno, offrendo loro un luogo protetto dove trascorrere il pomeriggio, aiutandoli a fare i compiti e avvicinandoli ad arte e musica.

Rumours, grazie alla forza e all’entusiasmo di giovani cresciuti fin da piccoli dentro il gruppo “assortito e spiritoso” di cervesi, sta già programmando i prossimi eventi, alcuni dei quali sono diventati degli appuntamenti fissi nella vita sociale cervese. Primo fra tutti “La Camminata dell’Amore”, già alla sua quinta edizione, che ogni volta richiama centinaia di persone a passeggiare insieme, divertendosi, per solidarietà.

Pare che i progetti non finiscano qui. Si vocifera, infatti, di una nuova iniziativa chiamata “BorgomaRIO”, un sorprendente Carnevale a suon di samba e carri che si svolgerà nel Borgo Marina. Speriamo che non siano solo “rumours” di corridoio!!!

Nel lanciare ogni volta le loro idee, i Rumours non mancano mai di sottolineare l’importanza del supporto autoironico e collaborativo dei cittadini cervesi: “finché voi ci sarete, noi ci saremo” è la citazione finale di ogni intervento del loro leader Tony Pistolazzi. C’è amore, quando le persone si prodigano insieme, al di là delle diverse ideologie politiche e religiose di ognuno, per il bene comune.