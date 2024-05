Open Day della Scuola Estiva per Apprendisti Maghi e Streghe, che si terrà domani, domenica 12 maggio 2024, alla Rocca Brancaleone a Ravenna, dalle 17:00 alle 19:00.

“Durante l’Open Day, le famiglie avranno l’opportunità di vedere come saranno caratterizzate le aule magiche all’interno del suggestivo Parco Rocca Brancaleone, e di scoprire tutte le attività e avventure che abbiamo in serbo per i giovani apprendisti durante il Centro Estivo (CRE) Scuola Estiva per Apprendisti Maghi e Streghe. Sarà un’occasione unica per conoscere il nostro approccio educativo basato sul gioco di ruolo e sull’esplorazione, nonché per incontrare il nostro team di educatori esperti. In anteprima, riveleremo i capitoli della storia che, intrecciando magia e mitologia, ci accompagnerà per tutto il CRE.”

“Inoltre, i bambini potranno sperimentare una nostra lezione di erbologia e pozioni, partecipando a un laboratorio organizzato nell’ambito del progetto Nutri Menti della Rocca Brancaleone. Con la guida della nostra esperta professoressa di Erbologia, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti delle erbe officinali e delle loro proprietà, avventurandosi in un viaggio affascinante alla ricerca degli ingredienti necessari per preparare un’antica pozione scaccia-pericoli estivi”.

Per partecipare al laboratorio, comprensivo di merenda, è richiesta la prenotazione a questo link: https://www.kidlights.it/catalogo-1/a-lezione-di-erbologia-e-pozioni

Mentre i bambini si divertono al laboratorio, i genitori potranno partecipare alla Festa della Birra, che offrirà una selezione di birre artigianali e gustosi aperitivi.