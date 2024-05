Porte aperte domenica 12 maggio alla sede della Croce Rossa, comitato di Ravenna, di via Guaccimanni. A conclusione della settimana della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, verrà organizzato un mercatino di beneficenza per sostenere l’associazione ravennate. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 18.30. Sarà organizzata anche animazione per bambini e famiglie.