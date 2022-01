Alla Scuola Don Oreste Benzi, nelle Case Famiglia, nei progetti per persone senza fissa dimora, giovani in riabilitazione dalle dipendenze, anziani: sono 26 i posti disponibili nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena

Le candidature per il Servizio Civile sono aperte: entro il 26 gennaio tutti i giovani dai 18 ai 28 anni possono fare domanda anche per uno dei progetti della Comunità Papa Giovanni XXIII, che offre 235 posti in Italia e 56 all’estero.

In Romagna, nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena, sono disponibili 26 posti. Per avere tutte le informazioni a riguardo è possibile partecipare al webinar dedicato di giovedì 13 gennaio, alle ore 19.00 – iscrizioni sul sito serviziocivile.apg23.org dove, compilando il form, si riceverà il link all’incontro. Esiste anche un numero verde dedicato (800 913 596) o un numero a cui poter mandare messaggi WhatsApp (340 2241702).

Le attività dove i volontari in Servizio Civile si troveranno coinvolti vanno dall’assistenza a minori e disabili, al supporto a persone vittime di dipendenza o che vivono in strada, da attività di monitoraggio e denuncia di violazioni dei diritti umani alla condivisione della quotidianità con persone che stanno scontando una pena alternativa al carcere.

Tra le esperienze che è possibile fare nella Provincia di Ravenna c’è anche il progetto “Un gioco di squadra” nella Casa-Famiglia “Nazareth”di Bagnacavallo dove supportare i minori accolti nella struttura, affiancandoli nello studio e nelle attività sportive, partecipare ad attività ludico-ricreative quali trekking, laboratori di educazione ambientale, visite a fattorie didattiche e molto altro ancora.