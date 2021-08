Pronta per essere depositata in Comune, in lizza per le elezioni del prossimo 3-4 ottobre, è anche la lista “Ravenna per i pensionati”, costituita ex novo in associazione al Polo civico istituito da Lista per Ravenna, per sostenere le fasce della popolazione ravennate della terza età, soprattutto se a basso-medio reddito o afflitte da condizioni di salute precarie, finora sottovalutate o trascurate dalla pubblica amministrazione. I 30 candidati della lista, elencati di seguito secondo l’ordine che avranno sulla scheda elettorale, sono pensionati delle più varie estrazioni e attività lavorative, impegnati attivamente, nel limite della loro condizioni, a supporto delle proprie famiglie e/o di chi, nella comunità locale, ha più bisogno di aiuto o di conforto, in allegato il programma

LA LISTA