“Invece di mandare avanti i tuoi cortigiani a travisare parole, girare frittate, spargere pettegolezzi, fare post acchiappa like, confrontiamoci pubblicamente su questioni annose e da te mai risolte (così come dai tuoi predecessori e compagni di partito) quali: i collegamenti viari e ferroviari, il rilancio economico, la promozione turistica, la rivitalizzazione della cultura, il porto, il lavoro, il sostegno ai ravennati in difficoltà, il sostegno alla disabilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il centro storico, la sicurezza urbana, la viabilità interna, la raccolta dei rifiuti, il sostegno allo sport, la pulizia e il decoro del territorio” prosegue Veronica Verlicchi.



Così giusto per citare alcuni dei tantissimi problemi che oggi soffocano il nostro comune, perché mai tenuti in considerazione da te e chi prima di te (e sempre espressione del tuo partito), ha fatto finta di guidare questo Comune. Perché se vuoi continuare a fare una campagna elettorale usando il tempo che invece dovresti impiegare a fare il sindaco, a tagliare nastri, a partecipare ad inaugurazioni, a dire tutto e il contrario di tutto per accontentare questo o quell’alleato, a chiedere aiuto al tuo collega Bonaccini per fare grandi annunci e a dire che noi de La Pigna siamo dei buzzurri maleducati, sappi che i ravennati non sono così ingenui” conclude Veronica Verlicchi.