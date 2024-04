Lunedì 29 aprile partono da via Compagnoni gli interventi del Comune per ripristinare le infrastrutture danneggiate dall’alluvione. La strada del centro cittadino, dove si interviene nel tratto tra corso Garibaldi e via Emaldi, è quindi il primo progetto che si avvia dei 32 per cui l’Amministrazione Comunale ha ottenuto il finanziamento di 21 milioni di euro dalla Struttura commissariale.

Il cantiere determinerà alcune modifiche alla viabilità come la chiusura della strada nel tratto interessato, ovvero tra corso Garibaldi e via Emaldi, per tutta la durata dei lavori. Lunedì 29 aprile la chiusura scatta a partire dalle 8.40 circa. Giovedì 2 maggio viene invece realizzata una pre chiusura già a partire dall’intersezione con viale Miraglia per via Compagnoni e piazza Trisi per via Emaldi; via Emaldi sarà riaperta nella sera del 3 maggio. L’investimento per via Compagnoni è pari a 150 mila euro e il progetto prevede, se necessario, il ripristino dei sottoservizi come gli allacci alle caditoie delle fognature se risultassero compromessi in fase di verifica di cantiere.