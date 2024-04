Torna domani, mercoledì primo maggio, il pesce azzurro alla griglia a Marina di Ravenna. Ultimo appuntamento infatti con l’evento “Azzurro in Tavola” al Bacino Pescherecci, organizzato dalla Pro Loco. L’iniziativa offre agli amanti del buon cibo e della tradizione marinara l’opportunità di esplorare le prelibatezze del mare nella suggestiva zona del Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna.

I visitatori potranno mangiare un piatto di pesce azzurro preparato alla griglia negli stand gastronomici. Per coloro che prediligono altre specialità, sarà disponibile menù a base di seppia con i piselli. Gli stand saranno aperti dalle 12:00 in poi. In via delle Nazioni ci saranno i mercatini. Infine, alla Galleria FaroArte (ubicata presso il centro civico in Largo Magnavacchi), continua la mostra “Aquae”, collettivo di artisti ferraresi, aperta dalle 16:00 alle 19:30.