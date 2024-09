Lo scorso fine settimana i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima hanno denunciato due giovani magrebini, poco più che ventenni, ritenuti responsabili del furto con strappo di una collanina ai danni di un ragazzo.

Il fatto si è verificato sabato scorso, intorno a mezzanotte in viale Milano a Milano Marittima, dove la vittima si era recata per trascorrere la serata in compagnia di alcuni amici.

In particolare, secondo quanto riferito dal giovane derubato ed i suoi amici, non appena scesi dal taxi venivano avvicinati da un gruppo di circa 4 ragazzi che, con la scusa di chiedere delle informazioni, si avvicinano alla vittima strappandole la collanina dal collo.

Nonostante la repentina fuga degli aggressori, grazie alle prime informazioni acquisite riguardo alla loro descrizione, le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112, hanno consentito alla pattuglia prontamente intervenuta di rintracciare due giovani facenti parte del gruppo degli aggressori. Riconosciuti anche dalla vittima, sulla base di quanto accertato e ricostruito dai militari, i due fermati dopo essere stati identificati e fotosegnalati, sono stati deferiti in stato di libertà per furto con strappo in concorso.