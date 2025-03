Inaugurata il 2 marzo alla presenza dell’assessora comunale Maura Zavaglini, la mostra che l’associazione “Arte e Dintorni” dedica al Carnevale sarà visitabile fino a domenica 16 marzo presso la chiesa del Suffragio di Bagnacavallo.

La collettiva, il cui titolo completo è “Il Carnevale – Festa, divertimento, maschere ed emozioni”, propone opere – molte delle quali create per l’occasione – realizzate con diversi materiali e tecniche, dalla scultura alla pittura alla ceramica.

Per la giornata di chiusura, domenica 16 marzo, è in programma anche un laboratorio artistico per bambini a partire dalle 14.30 nell’ambito del “Carnevallo”.

Espongono gli artisti: Paola Alboni, Rita Babini, Laura Bubani-Biba, Emanuela Bucci, Karen Chiarini, Rossella Civolani, Stellina Conti, Clorinda Dell’Aquila, Giacinto De Renzi, Laura Dolcini, Claudio Donno, Giacomo Ianniello, Lea Emiliani, Mario Ferniani, Laura Gamberini, Nicoletta Gentili, Stella Gentilini, Elisabetta Laghi, Amissao Lima, Miria Carla L. Manzoni, Roberto Marchini, Emilio Mascanzoni, Mauro Tampieri, Otello Turci, Silvana Winter, Marina Zaramella.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 e i giorni feriali dalle 15 alle 18.30.