Dopo i lavori di potenziamento della rete fognaria nella zona, da domani, giovedì 13, a venerdì 17 marzo, è previsto l’intervento di rifacimento del manto stradale. Per consentire i lavori, sono state apportate alcune modifiche alla viabilità tra via Pantoli e la rotatoria di via Cimatti/Torretta, inclusa la carreggiata principale e le aree di sosta. In questo tratto, dal 13 al 19 marzo, condizioni meteorologiche permettendo, nella fascia oraria 7-19, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. L’asfaltatura della rotatoria di via Torretta, prevista per giovedì 13 e venerdì 14 marzo, comporterà la chiusura per mezza giornata del Ponte Bailey e, di conseguenza, la sospensione del traffico per i veicoli provenienti da via Santa Lucia e diretti verso il centro. Durante i lavori, l’accesso da via Carchidio sarà consentito solo al traffico locale e ai mezzi di soccorso. Ai residenti e ai conducenti dei mezzi di soccorso, in base all’andamento dei lavori, sarà indicato il percorso alternativo per raggiungere la propria destinazione.