Incendio a Fusignano: evacuato un’intero edificio in pieno centro. Intossicati alcuni residenti

Incendio in via Vincenzo Monti a Fusignano, in un palazzo all’interno del quale sono presenti diversi appartamenti abitati da anziani. Lo stabile si trova accanto alla RSA e al Museo Civico di San Rocco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con quattro mezzi, due ambulanze e la Polizia Locale dell’Unione della Bassa Romagna. Alcuni dei residenti sono rimasti intossicati dal fumo che ha invaso le abitazioni. Sembra che l’incendio sia scaturito nella tromba delle scale. Fortunatamente l’intervento dei soccorritori, ha impedito alle fiamme di causare danni irreparabili. Non risultano feriti.

L’intero complesso abitativo è stato comunque evacuato, poi inizieranno i sopralluoghi per capire le cause del rogo. Al momento si ipotizzia sia stato un cortocircuito ad innescare le fiamme.