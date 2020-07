Per il recupero della Berkan B si attende solo il via libera della Conferenza dei Servizi. Lo fa sapere l’Autorità Portuale che sta programmando di recuperare il relitto dal Canale Piomoboni per agosto, affidando i lavori alla Micoperi, vincitrice del bando di gara. Fra gli 8 e i 9 milioni il costo dell’operazione. La tecnica utilizzata dovrebbe essere similare alla tecnica con la quale la Micoperi raddrizzò la Costa Concordia all’isola del Giglio.