Nuovo complesso residenziale in via Sant’Orsola: arriva il via libera

Via libera all’urbanizzazione di via Sant’Orsola alle porte di Faenza. Su 26 mila metri quadrati di terreno, poco dopo i campi da golf, verrà realizzato un complesso residenziale di 13 lotti, a cui verrà affiancata un’area pubblica attrezzata. Si tratta dell’unica urbanizzazione che andrà a compimento fra quelle emerse dalla manifestazione di interesse che volle pubblicare la seconda giunta Malpezzi poco prima dell’entrata in vigore della nuova legge regionale sul consumo del suolo. Il progetto amplierà inoltre il centro sportivo del golf di quasi 17 mila metri quadrati. Verrà inoltre adeguata e allargata via Sant’Orsola, fino all’incrocio con via Celle, da 4 metri a 6 metri e mezzo, in modo tale da poter realizzare anche una pista ciclopedonale